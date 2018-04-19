Приме Большого театра отказали в американской визе

Политическую подоплеку усмотрели американские деятели искусств в решении иммиграционной службы США. Власти Штатов отказали в визах приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру Якопо Тисси.

Смирнова и Тисси должны были выступать 16 апреля в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Решение об отказе в выдаче визы танцовщикам с мировым именем было принято 10 апреля, но сообщили об этом лишь теперь.

Власти США заявили, что в отказе членам балетной труппы Большого нет политического контекста. Однако председатель международного детского и юношеского танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линда Морс придерживается другого мнения. Она напомнила, что даже в годы холодной войны в США приезжали артисты Большого театра.

Морс беспокоится, что отказ во въезде Смирновой может вызвать реакцию не только в России. Прима-балерина, по ее словам, считается номером один в мире.

Это не первый случай отказа в американской визе. В прошлом месяце сборной России по вольной борьбе закрыли въезд в США. Как заявила тогда официальный представитель американского посольства Мария Олсон, США не может выдать визы всем, кто просит.

Она подчеркнула: несмотря на ограничения, которые Россия накладывает на американских дипломатов, США всегда находили возможность удовлетворить запросы МИДа. В итоге российские спортсмены пропустили соревнования Кубка мира, который стартовал в Айове 5 апреля.

Публикация от Olga Smirnova (Official page) (@leka.spb.ballet) 18 Фев 2018 в 9:39 PST

Тем временем появилась информация о том, что Смирновой и Тисси могли отказать во въезде в США из-за неправильной заявки. Организаторы подали запрос на визу, обычно предоставляемую группам артистов. Россияне должны были выступить отдельно от труппы. Тем не менее, по данным издания Page Six, в прошлом артисты получали такие визы без проблем.