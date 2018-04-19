Главные награды Кубка мира по латиноамериканским танцам достались России

14 апреля в Государственном Кремлевском дворце прошел 22-й Кубок мира по латиноамериканским танцам. Программа Кубка состояла из трех турниров – среди профессионалов, среди любителей, а также турнир в жанре Exhibition. В них приняли участие спортсмены из разных стран – США, Куба, Канада, Китай, Германия, Италия, Франция, Бельгия, Финляндия, Хорватия, Израиль, Литва, Армения, Украина.



По традиции ведущим вечера стал президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC) заслуженный деятель искусств России Станислав Попов. "Как прекрасно, что в наше сложное время, когда где-то, к сожалению, падают бомбы, когда кто-то не может договориться между собой, эти люди из разных стран могут позволить себе танцевать", – с такими словами он обратился к участникам, зрителям и судьям этих соревнований.

Золото среди профессионалов завоевала одна из самых титулованных российских пар, двукратные чемпионы России и многократные финалисты чемпионатов мира Кирилл Белоруков и Полина Телешова. Серебро досталось Никите Бровко и Ольге Урумовой, бронзовым призерам чемпионата Европы, серебряным призерам чемпионата России 2018, финалистам международных турниров WDC. Бронзу же этого Кубка с собой увезла пара Стефано Мориондо и Дарьи Глуховой, представлявшая на этих соревнованиях Италию.

Стефано и Дарья танцуют вместе много лет, но взаимопонимание появилось не сразу. Прежде, чем добиться полной гармонии в танце, им предстояло научиться разговаривать друг с другом. "Первое время, конечно, было сложно, потому что я не говорила по-английски вообще, – вспоминает Дарья Глухова, — потом пришлось научиться. Сейчас уже даже на итальянском можем что-то обсуждать". Стоить отметить, что Стефано и Дарья – далеко не единственная интернациональная пара на Кубке в Кремле. Так, например, дуэт Виталия Севастьянова и Ангелик Майер представляет на этих соревнованиях Францию, хотя родом они из разных стран. Насчет особенностей взаимоотношений внутри пары Виталий рассказывает так: "Языкового барьера между нами нет, но бывают сложности в силу разного менталитета. Абсолютно разные нации, разные взгляды на жизнь. Но главная проблема – это то, что у нас у обоих очень сильный характер и никто не хочет идти на компромисс. Из-за этого периодически бывает сложно, но Ангелик умеет проявить свою женскую мудрость и уступить". А вот Остин Джосон и Нино Дзенеладзе, которые представляли США в категории "Любители", говорят, что у них таких проблем нет: "Мы танцуем вместе уже 4 года и что в жизни, что в танце понимает друг друга с полуслова".

Кстати говоря, американская пара завоевала первое место среди любительских дуэтов – на награждение их вызвали буквально во время нашего интервью. Серебро и бронза этих соревнований достались российским парам – Михаилу Попову и Веронике Тамаровой (Imperial Dance Club) и Андрею Патрушеву и Екатерине Бралюк (Arena Dance Club).

Одним самых ожидаемых событий этого вечера стали первые в России профессиональные соревнования по Exibition Dance. Это яркое эмоциональное направление, которое сочетает в себе сложные акробатические элементы и классическую хореографию. Также отличает это направление некая особенная театрализованность, зрелищность: у каждого номера здесь есть своя концепция, название, драматургия, у каждого танцора – свой образ и своя роль.

Победителями соревнований стали кубинцы Клифтон Сепульведа и Мар Мартинез, покорившие публику и судей номером "Что я сделал для любви". На втором месте оказался дуэт из Бельгии, прошлогодние чемпионы фестиваля в Блэкпуле Кевин и Салена Пилетте. На кремлевском Кубке они выступили с глубоким и в то же время очень динамичным номером "Магнетизм". Бронзу с собой увезла пара из США – Микаэло и Татьяна Азаровы, представившие интересную концептуальную постановку "Памяти Сальвадора Дали".