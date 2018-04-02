Борис Гребенщиков удивил признанием о Крыме

Борис Гребенщиков готов поехать на гастроли в Крым, но его почему-то не приглашают. Лидер "Аквариума" не прочь дать концерты также в Донецке и Луганске.



БГ не о чем говорить с украинскими политиками, которые ведут себя "как придурки". Он готов гастролировать в Крыму и уверен, что после этого найдет способ обойти запрет на въезд в Незалежную.

Гребенщиков рассказал, что ездит с концертами на Украину каждый год. "Там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией? По крайней мере, я не готов под этим подписаться", – заявил БГ журналистам.

Хотелось бы "Аквариуму" побывать и в Крыму. Однако после марта 2014-го, по словам Гребенщикова, ему не поступило "ни одного разумного предложения по гастролям". "Сделают – поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления", – заявил лидер группы.

На замечание корреспондента, что Киев после этого будет для него закрыт, Гребенщиков отметил, что разумные люди всегда найдут возможность договориться. "А с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и на Украине меньше не стало, уверяю вас", – приводит фрагмент интервью с музыкантом член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Комментируя заявления БГ на своей странице в Facebook, Манукян отметил: позиция Бориса Гребенщикова по гастролям в Крыму и Донбассе его удивила с приятной стороны. "Оказывается он все четыре года ждет, когда его позовут туда, но предложений не поступает, потому что, видимо, думают, что он туда не приедет. Значит, пора звать!", – написал эксперт.

А с нынешними украинскими политиками, которые ведут себя "как придурки", запрещая въезд российским артистам после их гастролей в Крыму и Донбассе, разговаривать вообще не о чем. Это Гребенщиков верно заметил, заключил Манукян.