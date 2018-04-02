Известный сценарист умер от рака крови

1 апреля в окружении семьи в собственном доме в возрасте 74 лет скончался известный американский сценарист и продюсер Стивен Бочко, пишет "Газета.ru". Причиной смерти называют лейкемию, с которой он боролся на протяжении долгого времени.

Зрители полюбили Стивена Бочко за работу над такими проектами, как "Блюз Хилл-стрит", "Закон Лос-Анджелеса" и "Полиция Нью-Йорка". Всего он получил десять премий "Эмми".