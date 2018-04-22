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Культура

Крутой и Лорак оценили большое "солнце" Валерии

Валерия. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В этом году многие артисты представили эффектные концертные шоу – DIVA у Ани Лорак, N-тур у Сергея Лазарева. Валерия же отметила юбилей двумя аншлагами в "Крокусе" – она представила программу "К Солнцу". 
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Когда западные артисты вкладываются в постановку шоу с масштабными декорациями и дорогими костюмами, то заранее просчитывают, как скоро на гастролях вся эта роскошь окупится. И москвичи в итоге видят такую же программу, как и жители Лондона, Парижа или Нью-Йорка.

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В России залов, по размерам и оснащенности хотя бы приближающихся к Кремлевскому дворцу, "Крокус Сити Холлу" или "Олимпийскому" практически нет. Поэтому повторить, а тем более окупить программу "К Солнцу" в исконном виде Валерия, очевидно, не сможет. Но она хотя бы осталась в хорошо снятой телеверсии, показанной спустя день после выступления на Первом канале. Достойно шоу и того, чтобы быть изданном на цифровых носителях.

По качеству технологического воплощению, динамическим элементам и водеосэмплингу у Валерии получилось шоу уровня Милен Фармер, Кайли Миноуг или Бритни Спирс. Правда, если говорить образно, западные артист – всего лишь часто теряющиеся шестеренки в огромном летающем, горящем и взрывающемся сценическом механизме. Валерия же в шоу "К Солнцу" – словно мотор, "сердце" огромного механизма.

Ей – 50, и она находится на пике физической и голосовой формы. Не даром же Лолита, которая выступала в Крокусе в начале апреля, из всех коллег выделяет именно Валерию. "На нашей сцене мало худых артистов, которые при этом качественно извлекают звуки. Можно, например, Валерию вспомнить – у нее мощный голосовой аппарат", – заявляла "женщина без комплексов".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

И звезда на протяжении двух часов два дня подряд доказывала это, исполняя баллады, дуэты, кавер-версии – исключительно "вживую". Благо, что ее диапазон (преподаватель кафедры вокала РАМ им. Гнесиных оценивает широту ее голоса в 2,5 октавы) позволяет ей безупречно работать во всех стилистиках внутри жанра.

Анна Шульгина и Валерия. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Она не из тех артистов, которые годами катаются по стране с пронафталиненными хитами, оправдываясь, что-де новые песни пишут те, у кого старые плохие. Потому почти половину программы Валерия отдала под композиции из нового 14-го студийного альбома, название которого и послужило названием шоу. "Юбилей не вызывает у меня восторженных чувств, но это повод сделать что-то особенное, чем-то удивить зрителей, подняться на новую высоту", – так сама Валерия объяснила концепцию наполненной свежими песнями программы.

Игорь Крутой. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Разумеется, зрители ждали от нее "Часики", "Рига-Москва", "Не обижай меня" и даже "Самолет", с которым в 1995 году имя Валерия и прогремело. Десяток бронебойных хитов Валерия исполнила в новых стильных аранжировках, показав, что следит за музыкальными веяниями и знает, какие мелодические линии и ритмические рисунки сегодня ценятся. На сцене звучал даже рэп – выпускники недавно завершенного проекта по поиску талантов "Фабрика звезд. Возвращение" представили попурри из песен Валерии именно в этом жанре. А художественный руководитель проекта композитор Виктор Дробыш на время номера превратился в модного диджея в наушниках, играющего на дисках.

С Дробышем Валерия знакома на один день меньше, чем с Иосифом Пригожиным, ставшей ей пятнадцать лет назад и мужем, и продюсером. "Я просто чуть опоздал, поэтому не успел испортить жизнь певице", – улыбается композитор. Именно Дробышу Валерия обязана появлением во многом автобиографичной песни "Был любовь", с которой состоялось ее возвращение на сцену. Прозвучала она и в программе "К Солнцу", словно напомнив зрителям, какие испытания пришлось пройти Валерии, чтобы состояться и заслужить право быть на сцене.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Костюмы для шоу придумал Игорь Чапурин – один из самых модных российских дизайнеров, который шьет вечерние и коктейльные платья для спортсменов, артистов и даже для первой леди В 2007 году Бейонсе открыла свой гастрольный тур по Америке в золотом стретч-комбинезоне от Игоря Чапурина. Но на Валерию шить, конечно, проще – ее девичья фигура ближе к модельным стандартам красоты.

А постановкой программы занимался многократный обладатель главной теленаграды страны "Тэфи" Андрей Сычев. В разные годы он был режиссером шоу Кристины Орбакайте, Николая Баскова и Аниты Цой. Сегодня артисты стоят к нему в очереди, зная, что Сычев гарантирует им продукт, о котором потом все будут говорить.

Так вышло и с концертами Валерии. Режиссер предложил ей появиться из центра огромного шара-"солнца". Певица объяснила символику: "У каждого из нас свое солнце, для меня это семья и сцена". А одним из самых пронзительных моментов программы стал номер на песню "Сильные женщины", во время которой на экран над авансценой проецировались портреты тех, кто сегодня очень далеко, но навсегда остался в людских сердцах – принцессы Дианы, Фаины Раневской, Любови Орловой, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, доктора Лизы Глинки...

Оценить шоу Валерии собрались многие звезды российской эстрады – Игорь Крутой, Ани Лорак, Аркадий Укупник... Кто-то писал для нее песни, с кем-то она дружит домам, а кто-то пришел просто посмотреть, как широко Валерия отметит 50-летие. Цветов певица получила столько, что впору было арендовать грузовик. "Не знаю, как Басков умудряется выходить в зал и забирать сразу все букеты, я вот два взяла, и больше рук не хватает", – рассмеялась артистка.

Валерия. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Человек с исконно русским именем Иосиф", как в шутку назвал мужа Валерии композитор Игорь Крутой, на протяжении всей программы стоял в центре зала возле пульта осветителей и звукорежиссера. И волновался, кажется, больше, чем Валерия на сцене. Но все получилось – певица показала столь высокий уровень, что коллегам теперь будет сложно с ней соперничать. 

Автор: Феликс Грозданов22 апреля 2018, 19:20
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50-летняя Валерия разительно изменилась

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