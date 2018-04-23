Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого

Известный певец Игорь Николаев поделился эмоциями после общения с семьей сына поэта, актера и исполнителя Владимира Высоцкого. Он опубликовал на своей странице в Instagram совместное трогательное фото.

"Какая прекрасная семья у Никиты Высоцкого! Пришли на концерт моего дружка Димы Харатьяна в клуб "Гнездо глухаря". Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семеновича, самостоятельная и уже сочиняет песни!!! Дай Бог ей счастья!" – написал музыкант в соцсети. Судя по всему, девочка пытается пойти по стопам знаменитого деда.

Подписчики артиста отметили, что малышка очень похожа на Владимира Высоцкого. "Дедушкин взгляд у Нины! Это потрясающе! Вся сила духа в глазах. Слава Богу, что семейное древо разрастается", "Дай Бог, чтобы в своего талантливого дедушку", "Мне кажется, у малышки дедушкины глаза или взгляд...", "Так вот кому передался талант и внешность!", "Взгляд точно дедушкин!" – прокомментировали снимок фолловеры.

На фото Никита Высоцкий обнимает сидящую у него на коленях дочурку. А расположившийся рядом Игорь Николаев указывает девочке в сторону фотографа.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 22 Апр 2018 в 5:43 PDT

Напомним, что у Владимира Высоцкого два сына – Аркадий и Никита. У первого пятеро детей: Наталья, Владимир, Никита, Михаил и Мария. У Никиты Высоцкого растут сыновья Даниил и Семен, а также дочка Нина.

В декабре прошлого года со старшим сыном Высоцкого Аркадием произошло ЧП. Он был доставлен в одну из столичных больниц после того, как упал возле Дома кино на Васильевской улице. Мужчина споткнулся о железную цепочку и разбил нос.