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Культура

Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого

Владимир Высоцкий. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Известный певец Игорь Николаев поделился эмоциями после общения с семьей сына поэта, актера и исполнителя Владимира Высоцкого. Он опубликовал на своей странице в Instagram совместное трогательное фото.
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"Какая прекрасная семья у Никиты Высоцкого! Пришли на концерт моего дружка Димы Харатьяна в клуб "Гнездо глухаря". Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семеновича, самостоятельная и уже сочиняет песни!!! Дай Бог ей счастья!" – написал музыкант в соцсети. Судя по всему, девочка пытается пойти по стопам знаменитого деда.

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Необычное увлечение сына Владимира Высоцкого

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Подписчики артиста отметили, что малышка очень похожа на Владимира Высоцкого. "Дедушкин взгляд у Нины! Это потрясающе! Вся сила духа в глазах. Слава Богу, что семейное древо разрастается", "Дай Бог, чтобы в своего талантливого дедушку", "Мне кажется, у малышки дедушкины глаза или взгляд...", "Так вот кому передался талант и внешность!", "Взгляд точно дедушкин!" – прокомментировали снимок фолловеры.

На фото Никита Высоцкий обнимает сидящую у него на коленях дочурку. А расположившийся рядом Игорь Николаев указывает девочке в сторону фотографа.

Напомним, что у Владимира Высоцкого два сына – Аркадий и Никита. У первого пятеро детей: Наталья, Владимир, Никита, Михаил и Мария. У Никиты Высоцкого растут сыновья Даниил и Семен, а также дочка Нина.

В декабре прошлого года со старшим сыном Высоцкого Аркадием произошло ЧП. Он был доставлен в одну из столичных больниц после того, как упал возле Дома кино на Васильевской улице. Мужчина споткнулся о железную цепочку и разбил нос.

Автор: Валерия Нарская23 апреля 2018, 11:30

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