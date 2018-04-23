Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Кобзона похоронят рядом с матерью
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
партнеры
Понедельник 23 апреля
Лента новостей
17:07
В Домодедово самолет столкнулся с буксировщиком
16:48
Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова
16:27
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
16:24
Что должна делать Россия с армянским майданом
16:21
Сколько нужно россиянину для счастья
16:20
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
16:13
Жди "Ревизорро": народ посмеялся над новым рестораном Бузовой
16:08
Володин осмотрел завод СПГ на Ямале
16:00
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче
15:47
На западе Москвы мужчина начал стрельбу с крыши дома
15:44
Уроды отбили высокие зарплаты у красавцев
15:25
Народный гнев смел премьера Армении
15:20
К чему снится ураган
15:15
Что выдает ваш возраст
14:59
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
14:54
Реновацию обеспечат лучшими стройматериалами
14:42
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
14:39
Благотворительный Забег 5275 состоялся в Москве
14:28
В Киеве обворовали иностранного посла
14:23
В космосе обнаружили гигантского ангела (видео)
14:20
Подросток выжил после удара током в 27 тысяч ватт
14:18
Поссорившийся с мамой школьник в одиночку улетел на Бали
14:13
Красавица Навка: У нас пополнение
14:04
Порошенко решил принести Крым в жертву
14:00
"Ты женщина или мужчина?": певицу Лолиту не узнали на границе
13:56
Денег нет: россиян снова попросят раскошелиться
13:53
Стюардесса ушла в порно и стала меньше болеть
13:50
Лепс: Я самый богатый артист в России!
13:31
Названы главные признаки быстрого старения у женщин
13:28
Разъяснения Центробанка по "Югре" подвергли критике
13:19
В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
13:14
Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию
13:14
Пожар на кожевенном заводе под Новгородом сняли на видео
13:01
Под Петербургом рецидивист зарезал парализованного друга
13:01
На Ямале обсудят реализацию крупных инвестпроектов
12:57
Майдан в Армении разгорелся с новой силой
12:47
Известная певица опозорилась на сцене (видео)
12:43
Фестиваль Photobookfest 2018 открылся в Москве
12:40
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
12:36
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
12:29
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
12:09
Виктор Рыбин высказался об унижениях сына за деньги
12:09
Вернувшаяся в Россию Понаровская изменилась до неузнаваемости
12:07
Директор спортклуба попался на слежке за школьницами в туалете
11:59
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
11:46
Найден лучший способ сохранить психику ребенка
11:38
Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву
11:32
Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)
11:32
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
11:20
Горящий лесозавод под Красноярском попал на видео
11:10
В Москве асфальтовый каток раздавил рабочего
11:03
Очевидная глупость: в Британии назвали нового "отравителя" Скрипаля
11:02
На юге Волгограда в мусоропроводе нашли мертвого младенца
10:55
Популярные интернет-магазины уходят из России
10:55
Из ЦУМа во время пожара вывели 90 человек
10:51
После бури москвичам пообещали хорошую погоду
10:45
Кейт Миддлтон со схватками экстренно госпитализировали
10:32
Возмущенный Расторгуев грязно ответил на нескромный вопрос
10:28
Валерия не позвала сына на свой праздник
10:16
Названы самые ненадежные смартфоны в России
10:12
Женщин возбудили голые мужские ноги в шлепках
10:10
В самолете искали террориста из-за слов пассажира о молитве
10:00
На Урале в почерневшей реке массово умирает рыба
10:00
"Вальпургиеву ночь" поставили на сцене Театра на Юго-Западе
09:48
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
09:47
Юная красавица-дочь Славы показала упругую грудь
09:42
Пострадали дети: В жилой дом в Челябинске бросили коктейль молотова
09:38
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
09:32
В детском лагере под Новосибирском произошел крупный пожар
09:32
Польша "пугает" Россию оружием 40-х годов
09:23
Под Москвой ревнивец убил полицейского
09:12
Вскрылись данные о запретной связи известного актера и его внучки
09:11
У части россиян резко подскочит зарплата в 2018 году
08:51
Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"
08:40
Раскрыт секрет инаугурации Путина
08:25
Бедная Клава: Волочкова готова обучить маленькую внучку Пугачевой
08:20
Едины с Россией: Церковь поставила Порошенко на место
08:08
Запад загнул Украину в любимую позу
07:52
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
19:49
Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе
17:57
В Подмосковье угнали иномарку за 2,8 миллиона
17:41
Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным
17:14
НЛО рухнуло на оживленное шоссе (видео)
16:52
В Петербурге умер писатель Евгений Звягин
16:34
Валерия простила грубиянку Волочкову
16:05
У самолета во время рейса из-за тряски выпал иллюминатор
15:45
Киркоров откровенно о тяжелой утрате
15:11
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
14:44
Ведущий Гордон всплыл в скандале с отравлением Скрипаля
14:12
В Подмосковье мужчину насмерть забили лопатой
13:37
Москвичей предупредили о новом ударе стихии
13:10
Актриса Захарова в кружевных штанах поразила безвкусицей
12:52
В Подмосковье снесенная ветром бытовка убила прохожего
12:44
Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову
12:07
Смертоносный ураган прошелся по Москве
11:53
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
11:20
Звезда "Дома-2" попала в аварию
11:03
Скончалась старейшая жительница Земли
10:54
Измотанная Валерия: "У меня полно проблем"
10:36
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
"Донашивает обноски": Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
Культура

Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути

Фото: Иван Гущин
20 апреля в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер открылся Международный фестиваль актуальной фотографии и фотографической книги PHOTOBOOKFEST 2018. Он представил зрителю сразу две выставки: "Я, Обломов" молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония / Россия) и "В поисках Ленина", авторами которой стали швейцарский фотограф Нильс Акерманн и французский журналист Себастьен Гобер. И обе экспозиции – словно отображение эволюции осознания: собственного места и выбора дальнейшего пути, процесса одинаково сложного как для отдельного человека, так и для целой страны.
прочитано 285 раз

В каждом из нас есть немного Обломова

Проект "Я, Обломов" японского фотохудожника Икуру Куваджимы – победитель конкурса книжных макетов PHOTOBOOKFEST 2017. Главным призом для лучшего, по мнению жюри автора, прежде всего стала возможность издать одноименною фотокнигу. Но не только. Именно "Я, Обломов" стала одной из двух ключевых выставок, открывших фестиваль в 2018 году.   

Экспозиция, представленная в Белом зале Центра фотографии, объединяет около 40 работ, сделанных в жанре автопортрета. Все образы – внимательное прочтение русской классики – романа Ивана Гончарова "Обломов" иностранцем, много лет прожившим в России и пытающимся постичь пока еще чуждую ему ментальность.

"Я не рассчитывал на реакцию публики. Я хотел показать то состояние, в котором я оказался, прожив некоторое время на постсоветском пространстве – состояние замедления, рефлексии. Герой Обломова оказался таким ключом к пониманию", – объяснил Икуру Куваджима.

Москва, Самара, Киров, Казань, Симферополь,  Алма-Ата, Киев, Бишкек, д. Морки в республика Марий Эл – каждый город и населенный пункт, где побывал автор, с его размеренной или суетной жизнью, бытом и местами, ставшими декорациями для фотографического действия, нашли отражение в фотопроекте.

Фото: Иван Гущин 

Икуру уверен, если бы он жил только в Москве, то и проект, скорее всего, не возник бы.

"Москва и вся Россия очень отличаются от Японии, а провинциальные города – от Москвы, – говорит Икуру. – И если вы ищете современный  контекст, то он прост: люди много работают, а для чего?" Возможно, лежа на диване, как Обломов над этим вопросом стоит поразмышлять и нам с вами.

Уничтожили символ – изменили себя?

Мало кто задумывался о судьбе демонтированных памятников коммунистического прошлого. Проект "В поисках Ленина" фотографа Нильса Акерманна и журналиста Себастьена Гобера наглядно показывает, что происходило с советскими символами  в Украине на примере памятника Владимиру Ленину.

В  декабре 2013 года авторы проекта оказались свидетелями сноса памятника Ленину толпой протестующих на Бессарабской площади в Киеве. Люди били статую кувалдами с большой энергией, но от скульптуры отлетали лишь небольшие куски: казалось, расколоть и уничтожить ее невозможно, но к утру на площади не было уже ничего.

Себастьен Гобер. Фото: Иван Гущин

"Я подумал, – объясняет Нильс Акерманн, что этот памятник в течение десятилетий нес некое послание, а что, если мы посмотрим на него сейчас, полностью разрушенный? Это может быть интересный проект".

Журналист и фотограф начали искать один монумент, а в итоге нашли десятки памятников по всей Украине. "Тогда в Киеве мы нашли часть другого памятника, а затем поехали по работе на Донбасс, в Славянск, Краматорск и там увидели настоящий "ленинопад". Мы поняли – проект получил продолжение", – говорит Нильс.

"Статуи, стоявшие на площадях, и казавшиеся скучными, изменились: одни лежат на свалках, стоят в лесу – бесхозные и разбитые и другие обрели хозяев, стали объектами искусства или были переплавлены в новых героев: Дарта Вейдера и Тараса Бульбу. Каждый объект рассказывает свою историю", – добавил Себастьен Гобер. Однако авторы рассказывают не только о судьбе памятников Ульянову-Ленину.

"Наш проект – не о Ленине. Он об Украине, - подчеркивает Гобер. –  О том, как страна пережила процесс декоммунизации, иногда мирный, иногда – разрушительный".

В проекте нет ни одной постановочной фотографии, более того, ни один предмет около памятника не был убран или переставлен.

Нильс Акерманн. Фото: Иван Гущин

В процессе поездок, превратившихся в большое исследование,  журналист и фотограф сталкивались с различными мнениями местных жителей: кто-то считает, что разрушение памятников Ленину - вандализм, кто-то – что это естественный процесс перемен, политический феномен, а кое-кто увидел в этом возможность для творческого самовыражения. Авторы не транслируют ни одну точку зрения.

"Наше мнение не имеет значения. Мы не являемся частью этой культуры. Вы видите, что тут есть подписи, это не только выставка, но и книга. В ней мы хотели дать голос тем людям, которые живут в тех местах, где мы были", – подчеркивает Нильс Акерманн.

Премьера проекта "В поисках Ленина" состоялась летом 2017 года на главном фотофестивале Европы "LesRencontresd'Arles" в Арле (Франция). Выставку,  имевшую большой успех, открывал президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам Себастьена Гобера, для большим сюрпризом стал интерес, который к проекту проявили зрители Франции, Испании, США и других стран.

"Неоднозначные политические процессы мы сейчас наблюдаем в Испании, США, Англии, где хотят поставить памятник Нельсону на Трафальгарской площади, говорит Себастьен Гобер. – И везде, где мы показываем выставку, люди задаются вопросом: еcли убрать статуи, – та ли это магическая формула, которая изменит страну?"

23 апреля 2018, 15:08

комментарии

Политика

Народный гнев смел премьера Армении
Порошенко решил принести Крым в жертву
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"

Шоу-бизнес

Машков объявил новое название театра Табакова
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче

Проишествия

В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)

Lifestyle

Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес

Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)

Фигуристку снял скандально известный Никита Джигурда
Шоу-бизнес

Красавица Навка: У нас пополнение

Фигуристку поздравляют с радостным событием
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана

Юморист сообщил об этом в соцсетях
Шоу-бизнес

Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко

У девушки приметили округлившийся живот

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России

Фоторепортажи

Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Смертоносный ураган прошелся по Москве
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы

Спорт

Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018

Регионы

Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru