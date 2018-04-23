Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Сын Табакова прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг продолжения популярного советского мультфильма. Анимационная лента "Простоквашино" недавно вышла на экраны. Связанный с этим ажиотаж Антон Табаков считает явлением негативным.
Писатель Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска "Союзмультфильмом" новых серий анимационной ленты. Автор сценария также призвал актеров, озвучивших героев нового мультфильма, отказаться от дальнейшего участия в проекте.
"В этом нет ничего хорошего независимо от того, насколько это соответствует действительности. Потому что, к сожалению, очень много домыслов по этому поводу, как правило, бывает. Попробую попытаться связаться с ним напрямую с тем, чтобы понять его позицию", – сказал Табаков радиостанции "Говорит Москва".
Антон Табаков убежден, что вопрос юридический и не может иметь отношения к актерам. Проблему должны решать киностудия "Союзмультфильм" и автор произведения, Эдуард Успенский. Именно они должны договориться между собой. Хотя и Табаков, со своей стороны, готов лично встретиться с писателем, чтобы выяснить его позицию.
Успели посмотреть первую серию нового мультсериала «Возвращение в Простоквашино» от #Союзмультфильм? В Сети уже больше двух миллионов просмотров! #простоквашино #анимация #мультфильм #ДядяФедор— Минкультуры России (@Culture_RF) 3 апреля 2018 г.
Возвращение в Простоквашино — 1 серия https://t.co/9jIyKxhcDu pic.twitter.com/2MIxKgsnJg
Первая серия продолжения приключений Дяди Федора и его друзей, посвященная актеру и режиссеру Олегу Табакову, вышла 3 апреля. С 2018 по 2020 год "Союзмультфильм" собирается выпустить 30 серий "Простоквашино". Хронометраж каждой из них составит шесть с половиной минут.
Эдуард Успенский неоднократно заявлял, что не давал согласия на работу над продолжением мультфильма. Адвокаты писателя еще до выхода ленты обещали подать иск в суд.
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