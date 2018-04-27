"Ушел мастер": Коллеги скорбят о старейшем артисте РАМТ

Актеров уровня Геннадия Печникова в стране остается все меньше. Коллеги делятся воспоминаниями о народном артисте России, скончавшемся 27 апреля.

Геннадия Печникова всегда отличала вера в молодые таланты. При нем люди чувствовали себя сильными, бодрыми, веселыми, вспоминает актриса Наталья Платонова. "Мы учились у него. Мы очень любили его занятия. Он всегда был готов дать нам возможность прорваться", – цитирует Платонову RT.

Артистов уровня Печникова остается все меньше, считает народный артист России Алексей Блохин. Огромный мастер сцены, внимательный, вежливый и ласковый с молодежью. "Очень жаль, что из жизни ушел такой мастер", - скорбит Блохин.

Для актера театра и кино Дениса Шведова смерть старейшего артиста Российского академического молодежного театра стала огромной потерей. Он очень сожалеет, что так и не успел сыграть с ним в одном спектакле или фильме.

"Мне, к сожалению, не удалось с ним поиграть. Мне повезло, что я был в одной с ним гримерке. И я был частью этого отдельного мира, которая находилась в этой гримерке. Это потеря для театра", - признал Шведов.

Как писали Dni.Ru, В столице скончался народный артист России Геннадий Печников. Ему был 91 год. Печников был старейшим артистом Российского академического молодежного театра. В РАМТе он трудился 65 лет. Одной из самых ярких работ Печникова стала роль Рама в фильме-спектакле по индийскому эпосу "Рамаяна", которая прославила его и в Индии.