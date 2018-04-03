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Культура

Сын покаялся перед возмущенным народом за свой поступок с Табаковым

Олег и Антон Табаковы. Фото: Dni.Ru
Антон Табаков прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг первой серии продолжения мультфильма о Простоквашино. Сын прославленного актера Олега Табакова высказал свою точку зрения на ситуацию.
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На днях в Сети появилась первая серия продолжения легендарного мультфильма о Простоквашино. Она была посвящена памяти Олега Табакова, в свое время озвучившего кота Матроскина. После смерти артиста его место занял старший сын Антон. Юлия Меньшова озвучила маму, Иван Охлобыстин – почтальона Печкина, Гарик Сукачев – Шарика.

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Буквально за считаные часы с момента публикации мультик протяженностью шесть с небольшим минут набрал сотни тысяч просмотров. В обновленном варианте легендарного фильма появились видеоигры, звонки по скайпу, модные рингтоны и навигатор. Так, теперь Шарик увлекается блогерством и делает селфи с зайцами, а Дядя Федор стал походить на хипстера.

Собственно, неудивительно, что многие зрители негативно высказались о получившемся произведении. "Какое-то неприятное чувство после просмотра... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "есть такое. потому что из старого фраз надергали, нового ни чего не придумали, кроме "маршрут построен".. дешевка, на дебилов рассчитано", "Убожество. Озвучка ппц... Сюжет 90% скопированый. Распил бабла", "Редкостное ***! Отличие любимого советского мультфильма от этого "народного творчества" в озвучке, прорисовывании каждого кадра и продумывания сюжетной линии, без пошлости и с тонким юмором (мясо лучше в магазине брать,там костей больше). От старого мультфильма веяло теплом, от нового-бредом наркоманов", "как всегда, испортили то, что было... ремейками своими страну замучили", – высказались возмущенные зрители.

Интересно, что ярым противником продолжения о Простоквашино стал автор сценария, книг о главных героях, писатель Эдуард Успенский. Он уже заявил, что его адвокаты готовят иск в суд относительно нарушения его авторских прав.

Не остался в стороне от скандала и Антон Табаков. "Мультфильм делает, вне всякого сомнения, группа людей, которые пытаются не стоять на месте, а двигаться чуть-чуть вперед. Если вы помните, основной мультфильм был снят в 80-е годы. С того момента многое изменилось, я имею в виду с точки зрения восприятия – и детского, и взрослого. Но из того, что я видел, я читал не весь сценарий, мне многое понравилось, и кажется, что и детям это должно понравиться", – цитирует Антона Табакова НСН.

Он отметил, что продолжение рассчитано на современного зрителя, привыкшего к быстрому темпу жизни. "Я смотрю на своих детей, младшей дочери десять лет, ей это нравится. Она мгновенно схватывает, реагирует. Они другие, все воспринимают по-другому. Мир, так или иначе, поменялся. Конечно, если бы сейчас была возможность снимать такие нетленные произведения, как "Трое из Простоквашино", это было бы замечательно. Но сейчас уже все чуть-чуть по-другому. Я ни в коем случае не говорю, что это лучше или хуже, просто другое", – объяснил старший сын Олега Табакова.

Кстати, еще осенью прошлого года Олегу Табакову предлагали озвучивать Матроскина в продолжении мультика о Простоквашино. Тот заявил, что еще не дал согласия на участие в проекте, а также отметил: таланта у новых сценаристов куда меньше, чем у родоначальников истории.

Автор: Ната Лео3 апреля 2018, 15:02
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