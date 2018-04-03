В Москве известный режиссер попал в реанимацию

Известный режиссер и продюсер Джаник Файзиев попал в Первую градскую больницу в Москве, передает Life.ru. Сообщается, что он в реанимации. Отметим, причина госпитализации Файзиева не раскрывается. Режиссер известен российскому зрителю по таким работам, как "Турецкий гамбит", "Август. Восьмого", "Остановка по требованию" и многим другим.