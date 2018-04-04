Оперная дива спела Урганту про котлетки с пюрешкой
Интернет-мем "Котлетки с пюрешкой" берет за основу сцену из "Улиц разбитых фонарей": герой Трухина встречает знакомого на территории психиатрической больницы, который рассказывает о меню с котлетами и картофельным пюре. Эпизод вышел в конце 90-х, но лишь в начале 2016 года разошелся по Рунету и стал популярным феноменом, не привязанным к "Улицам разбитых фонарей". С репликами персонажей было сделано множество пародийных роликов и музыкальных композиций, однако мем воспринимается иначе в иcполнении прекрасной оперной певицы.
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