Оперная дива спела Урганту про котлетки с пюрешкой

Солистка Большого театра Александра Дурсенева исполнила в "Вечернем Урганте" песню "Котлетки с пюрешкой" из сериала "Улицы разбитых фонарей", которая набрала бешеную популярность в Сети. В номере принял участие актер Михаил Трухин, который играл лейтенанта Волкова.



Интернет-мем "Котлетки с пюрешкой" берет за основу сцену из "Улиц разбитых фонарей": герой Трухина встречает знакомого на территории психиатрической больницы, который рассказывает о меню с котлетами и картофельным пюре. Эпизод вышел в конце 90-х, но лишь в начале 2016 года разошелся по Рунету и стал популярным феноменом, не привязанным к "Улицам разбитых фонарей". С репликами персонажей было сделано множество пародийных роликов и музыкальных композиций, однако мем воспринимается иначе в иcполнении прекрасной оперной певицы.