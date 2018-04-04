Постаревший Нагиев удивил седой бородой

Появились первые кадры со съемок фильма "Непрощенный" Сарика Адреасяна с Дмитрием Нагиевым о трагических событиях над Боденским озером 2002 года. Картина выйдет в сентябре этого года.

Шоумен сыграет российского архитектора Виталия Калоева, который потерял всю семью в авиакатастрофе в небе над Боденским озером в Центральной Европе. Тогда в результате халатности швейцарского диспетчера столкнулись пассажирский лайнер "Башкирских авиалиний" и грузовой Boeing. В ЧП погиб 71 человек. Не найдя справедливости в суде, Калоев убил диспетчера, которого винил в произошедшем.

Чтобы вжиться в роль, Нагиев "постарел" и "отрастил" длинную седую бороду – зрители удивятся, увидев звезду в таком образе. Артист рассказал о пожеланиях самого Калоева, которые были озвучены режиссеру ленты.

По словам Нагиева, единственной просьбой Калоева было не выставлять его трусом. "Это проскочило в некоторых западных изданиях, в частности в документальном фильме, есть свидетельства очевидцев, которые рассказывали, что он медленно и очень спокойно уходил с места преступления. И это мы учитывали. Все остальное – художественное произведение по мотивам трагедии", – цитирует Нагиева Telegram-канал SUPER.

Отметим, что недавно увидела свет американская экранизация трагедии над Боденским озером с Арнольдом Шварценеггером в главной роли под названием "Последствия". Также в Северной Осетии сейчас проходят съемки документального фильма о судьбе Калоева.