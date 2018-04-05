Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины

Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков передумал ехать с концертным туром в Крым и Донбасс. Планы музыканта изменились после угроз со стороны запрещенной на территории России организации "Правый сектор". Однако рокер эти события не связывает.



Гребенщиков пояснил, что время для концертов в Крыму и Донбассе просто еще не пришло. "Мы надеемся, что оно скоро придет. Задача политиков – улучшать жизнь своего народа, а значит, сделать так, чтобы музыку могли услышать везде", – заявил лидер "Аквариума".



При этом, по словам музыканта, в планы его группы не входит нарушение границ государств, установленных международными договорами и признанных большинством стран мира, передает Ura.ru со ссылкой на "Фонтанку". "Цивилизация держится на договоренностях между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями – значит расшатывать ее устои", – отметил рокер.

Ранее запрещенная на территории России организация "Правый сектор" пригрозила Борису Гребенщикову и группе "Аквариум" тем, что сорвет выступления коллектива. "Если Гребенщиков хочет выступать в Донецке, Луганске и Крыму, то таким **** на Украине, конечно же, не место", – цитирует РИА ФАН заявление организации.

Как писали Dni.Ru, Гребенщиков посетовал, что готов поехать на гастроли в Крым, но его почему-то не приглашают. Лидер "Аквариума" отметил, что не прочь дать концерты также в Донецке и Луганске. При этом БГ заявил, что ему не о чем говорить с украинскими политиками, которые ведут себя "как придурки".