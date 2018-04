Знаменитый певец записал гимн гей-любви

Компания MGM Resorts International записала альбом, посвященный гей-бракам. В сборник вошли композиции нескольких артистов.

Пластинка получила название Universal Love ("Универсальная любовь"). Полноценный релиз намечен на 6 апреля.

В проекте приняли участие Боб Дилан, Кеша, St. Vincent и Бен Гиббард. Они исполнили каверы на классические хиты. Песни переделаны так, чтобы треки могли "служить свадебными гимнами для пар одного пола".

Мужчины пели о мужчинах, а женщины – о женщинах. Так, Дилан исполнил песню She’s Funny That Way ("В этом ее чудачество") из "Великого американского песенника", сообщает The New York Times. Оригинальная композиция была написана в 1929 году.





Проект прокомментировал российский музыкант, лидер группы "СерьГа", Сергей Галанин. Он считает, что Боб Дилан принял участие в нем из-за "человеческих побуждений". Певец признался, что не стал бы участвовать в подобном проекте.

"Каждый сам за себя отвечает… А что у него в голове – кто его знает? Надо за свою голову отвечать. Наверное, у него есть какие-то свои взгляды на все это. Видимо, из каких-то человеческих побуждений, как ему кажется, он так поступает", – цитирует Галанина НСН.



Напомним, в 2016 году легендарному музыканту Бобу Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе. Известно, что некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права.