Известный мультипликатор скончался от рака

В Японии умер один из основателей анимационной студии Ghibli, режиссер Исао Такахата. Ему было 82 года, пишет "Газета.ru". Мультипликатор скончался в одной из токийских больниц. Долгое время он боролся с неизлечимым заболеванием – раком легких.

Исао Такахата принимал участие в создании картин "Могила светлячков", "Еще вчера" и "Мои соседи Ямада". Его мультфильм "Сказание о принцессе Кагуя" в 2013 году был номинирован на премию "Оскар".