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Культура

Театр Табакова переименовывают из-за Машкова

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova/
Прежнее название уже неактуально. Хотя бренд гремел 40 лет.
прочитано 5735 раз

За 40-летнюю историю этот театр получил много неофициальных имен: "Подвал", Подвальный театр, "Табакерка". Но по документам проходил как Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. Так он значился на указателях в метро, на городских картах и афишах.

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Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Теперь же у театра сменился лидер – труппе был представлен Владимир Машков. Скорее всего, он поменяет вектор развития, репертуар, артистов. Хотя до сих пор этическую направленность личности актера, служащего в Театре под руководством Олега Табакова, определял студийный дух.

Очевидно, возникнет необходимость изменения или корректировки названия. Скорее всего, теперь это будет "Театр имени Табакова". Специалисты рекламного рынка утверждают, что процесс смены городских указателей и перепечатка рекламной продукции может растянуться на несколько месяцев и вылиться в копеечку. Но запущен процесс будет не раньше 23 апреля, когда Машков официально возьмет бразды правления театром в своих руки. Тогда же исполнится и 40 дней со дня смерти Олега Табакова.

Напомним, что предложение возглавить "Табакерку" Владимиру Машкову поступило лично от министра культуры России Владимира Мединского. Ему предлагали на выбор и руководство МХТ имени Чехова, но Машков сразу отказался от этого поста в пользу режиссера Сергея Женовача. В молодости Машков не раз выходил на сцену "Табакерки". Среди других знаменитых артистов, которые вышли "из Подвала", – Марина Зудина, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков.

Автор: Иван Губкин6 апреля 2018, 22:01
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