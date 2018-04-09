Известная советская актриса умерла после тяжелой болезни

В столице Грузии умерла выдающаяся советская актриса Лейла Абашидзе. Ей было 88 лет, передает РИА ФАН. Абашидзе боролось с тяжелым заболеванием. Длительное время она находилась в больнице.
Лейла Абашидзе снялась в фильмах "Встреча с прошлым", "Наш двор", "Заноза". Известность в качестве режиссера получила благодаря комедии "Тифлис – Париж и обратно".
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