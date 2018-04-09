Умер известный российский художник

Утром 9 апреля в возрасте 76 лет ушел из жизни известный российский художник-кинетист Вячеслав Колейчук, рассказал на своей странице в Facebook ректор ГИТИС Григорий Заславский. "Искренние соболезнования семье. И нам всем", – написал он.

Григорий Заславский рассказал, что Вячеслав Колейчук работал в театре. "В частности, с Валерием Фокиным он делал "Превращение" в театре "Сатирикон" и каждый, кто видел этот спектакль, помнит, как фантастически преображалась конструкция дома Замзы, за какие-то считанные секунды делая большого взрослого человека крошечным насекомым. Он чувствовал театр и все, что делал Колейчук, всегда изнутри, внутренне было невероятно театральным и артистичным", – вспомнил ректор ГИТИС. Кроме того, именно художник придумал Гравицапу и многие другие механизмы из вымышленного мира легендарной советской картины "Кин-дза-дза".