Люди сбежали с концерта "Воплей Видоплясова" из-за русофобской фразы
Олег Скрипка по поводу неудачи во время турне по Нидерландам особо не переживает. Фронтмен "Воплей" успокаивает себя тем, что большинство покинувших зал в Гааге – россияне. В то же время Скрипка признает, что вел себя "слишком эмоционально".
"Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать – где будет скоро суд над Россией", – сказал на концерте Скрипка. В итоге в этот вечер "Вопли" лишились трети зрителей. Извиняться перед аудиторией лидер группы и не подумал, о чем сообщил в эфире телеканала "112".
Олег Скрипка не впервые оказывается в центре скандала из-за своей русофобии. Солист группы "Вопли Видоплясова" в прошлом году заявил: люди, которые не могут выучить украинский язык, "имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". И предложил не говорящих на мове просто изолировать – по его мнению, не знающие украинского языка люди социально опасны. По мнению Скрипки, для таких нужно создать гетто.
Однако тогда музыкант получил жесткую отповедь – причем от представителя украинской власти. "С тех, кто несет искусство людям, и спрос особый. Поэтому фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях – особенно омерзителен", – написал в соцсети Facebook глава МВД Арсен Аваков.
Скрипке пришлось объясняться и оправдываться. Оказалось, он имел в виду совсем другое: что истинные украинцы живут в гетто из-за засилья в Незалежной русского языка. Тем же, кто мовой не владеет, надо помогать с помощью различных обучающих программ.
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