Люди сбежали с концерта "Воплей Видоплясова" из-за русофобской фразы

Концерт украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" в Гааге завершился провалом. Зрители покинули концертный зал после того, как лидер группы позволил себе русофобское высказывание.

Олег Скрипка по поводу неудачи во время турне по Нидерландам особо не переживает. Фронтмен "Воплей" успокаивает себя тем, что большинство покинувших зал в Гааге – россияне. В то же время Скрипка признает, что вел себя "слишком эмоционально".

"Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать – где будет скоро суд над Россией", – сказал на концерте Скрипка. В итоге в этот вечер "Вопли" лишились трети зрителей. Извиняться перед аудиторией лидер группы и не подумал, о чем сообщил в эфире телеканала "112".

Олег Скрипка не впервые оказывается в центре скандала из-за своей русофобии. Солист группы "Вопли Видоплясова" в прошлом году заявил: люди, которые не могут выучить украинский язык, "имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". И предложил не говорящих на мове просто изолировать – по его мнению, не знающие украинского языка люди социально опасны. По мнению Скрипки, для таких нужно создать гетто.

Однако тогда музыкант получил жесткую отповедь – причем от представителя украинской власти. "С тех, кто несет искусство людям, и спрос особый. Поэтому фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях – особенно омерзителен", – написал в соцсети Facebook глава МВД Арсен Аваков.

Скрипке пришлось объясняться и оправдываться. Оказалось, он имел в виду совсем другое: что истинные украинцы живут в гетто из-за засилья в Незалежной русского языка. Тем же, кто мовой не владеет, надо помогать с помощью различных обучающих программ.