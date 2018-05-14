Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян. "В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки на Украину, запретили ей въезд сроком на три года", – цитирует Слободяна сайт "Комсомольская правда".
Пресс-секретарь уточнил, что инцидент произошел в пункте пропуска "Жуляны". Певица прибыла в киевский аэропорт из Минска. Решение о непропуске артистки пограничники приняли из-за ее визита в Крым в 2016 году.
В начале апреля Госпогранслужба Украины не впустила в страну российского рэпера Мота. Ему также запретили въезд в Незалежную на три года.
Отметим, всего с начала 2017 года украинские пограничники отказали во въезде в страну уже 117 российским артистам. В списке – актеры Михаил Боярский, Наталья Варлей, Ирина Алферова, Сергей Безруков, режиссеры Станислав Говорухин и Федор и Наталья Бондарчук, певица Надежда Бабкина, певцы Иосиф Кобзон, Юрий Лоза и Лев Лещенко, многие другие.
Напомним, Россия была вынуждена отказаться от участия в "Евровидении-2017". Тогда нашей конкурсантке Юлии Самойловой запретили посещать Незалежную.
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