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Культура

Леву из "Би-2" срочно доставили в больницу

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Солисту группы "Би-2" Егору Борнику, больше известному как Лева, внезапно стало плохо. Он подавился рыбными косточками. Музыканта срочно доставили в больницу. Медики оперативно оказали помощь певцу и разрешили уехать домой.

"Вчера пожарили карпа. Я не люблю рыбу, но вариантов пустой после отпуска холодильник нам не оставил. Карп у Аси получился очень вкусным, поэтому я забыл о том, какой он костлявый... Спасибо врачам Университетской клинической больницы N1! Филигранно извлекли из горла две кости. Сегодня на ужин жареный ежик", – иронично прокомментировал произошедшее певец.

16 мая 2018, 08:24

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