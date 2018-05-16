Леву из "Би-2" срочно доставили в больницу

Солисту группы "Би-2" Егору Борнику, больше известному как Лева, внезапно стало плохо. Он подавился рыбными косточками. Музыканта срочно доставили в больницу. Медики оперативно оказали помощь певцу и разрешили уехать домой.



"Вчера пожарили карпа. Я не люблю рыбу, но вариантов пустой после отпуска холодильник нам не оставил. Карп у Аси получился очень вкусным, поэтому я забыл о том, какой он костлявый... Спасибо врачам Университетской клинической больницы N1! Филигранно извлекли из горла две кости. Сегодня на ужин жареный ежик", – иронично прокомментировал произошедшее певец.