Названа причина смерти певца Вадима Мулермана в США

В Нью-Йорке в возрасте 79 лет ушел из жизни известный советский эстрадный певец Вадим Мулерман, передает РИА Новости. О произошедшем на своей странице в Facebook сообщила его подруга, певица Нина Бродская. Народный артист РСФСР умер ночью в госпитале. Врачи смогли поставить ему точный диагноз только за неделю до смерти. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что певец боролся с онкологией. Она и стала причиной его смерти.

Мулерман получил народную известность в СССР в 1960-х годах. Он первым исполнил такие известные песни, как "Лада" Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, "Трус не играет в хоккей" Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, "Как хорошо быть генералом" Вадима Гамалии и Михаила Танича.