Известная актриса комплексует из-за оголенной груди

Звезда "Мстителей" Элизабет Олсен пожаловалась на слишком вульгарный костюм. В фильмах Marvel актриса играет Алую Ведьму.

По словам Элизабет, у всех женских персонажей грудь сверху прикрыта. Но Алая Ведьма стала почему-то исключением. В фильме "Мстители: Война бесконечности", артистка просила костюмеров сделать ей более консервативный наряд.

Олсен считает, что слишком откровенный корсет ее персонажу не подходит. По ее мнению, супергерой не должен носить обтягивающее белье. Знаменитости не нравится, что ее грудь слишком оголена.

"Мне нравятся корсеты, но я бы хотела, чтобы он был выше. У всех героев в фильме есть вещи, которые их закрывают, но не у меня. Я бы хотела хотя бы немного прикрыть грудь", – цитирует Элизабет журнал Elle.

Американская актриса Олсен дебютировала на экране в 1994 году, сыграв небольшую роль в фильме "Веселенькие деньки на диком западе", где главные роли сыграли ее сестры. До этого Элизабет появилась в нескольких видео сестер в роли самой себя. Снялась в музыкальном клипе "Carlotta" на песню "The Queen".

В 2011 году она получила хорошие отзывы от критиков за исполнение главной роли в фильме "Марта, Марси Мэй, Марлен". В ее фильмографии – порядка двух десятков картин.