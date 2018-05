Нобелевская премия по литературе отменена из-за секс-скандала

Шведская академия решила не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году. Награду за текущий год присудят в 2019-м, передает RT. В Фонде Нобеля данное решение поддержали.

Вручение премии отложено на фоне секс-скандала. Виновником конфликта стал фотограф Жан-Клод Арно. Сразу несколько женщин обвинили его в сексуальной агрессии и домогательствах.

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv