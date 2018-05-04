Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал

Интернет-пользователи посчитали сексистской одну из шуток в мультфильме "Возвращение в Простоквашино". Критики поделились своим мнением в соцсети ВКонтакте.

По сюжету второй серии родители Дяди Федора едут в деревню на машине, но сбиваются с пути. По словам мамы мальчика, навигатор указывает правильное направление. "Тебе в навигаторе надо мужской голос выбрать. Женский часто право и лево путает", – отвечает ей супруг.

Некоторые зрители остались недовольны такой задумкой сценаристов. "Замечательно. Сексизм по отношению к навигатору. Куда уж дальше", "Класс, вот чего не хватало оригинальному мультику — дремучего женоненавистничества", "Шутка с навигатором ужасна", — написали фолловеры.

Напомним, скандал вокруг любимого несколькими поколениями россиян мультфильма разразился из-за проблем с авторскими правами. О них на мультсериал создатель советского мультсериала Эдуард Успенский заявил в ноябре 2017 года. Он запретил "Союзмультфильму" использовать придуманных им персонажей. Но в концерне поступили по-своему.

Ранее студия "Союзмультфильм" сообщила о выходе до десяти новых серий мультфильма "Простоквашино" до конца 2018 года. В картине появились новые персонажи, включая младшую сестру главного героя. Всего до 2020 года планируется выпустить 30 серий по 6,5 минуты. Первая серия вышла 3 апреля этого года.

