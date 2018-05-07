Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу

Недавно завершился второй сезон популярного российского телесериала "Ищейка". Финальный виток сюжета настолько шокировал зрителей, что они буквально завалили исполнительницу главной роли Анну Банщикову вопросами о продолжении любимого шоу.

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