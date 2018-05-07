Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"

Юные актеры из сериалов "Воронины" и "Закрытая школа", а также девочка-голос знаменитого мультфильма "Маша и Медведь" рассказали, сколько получают за свой труд в шоу-бизнесе. Также дети поделились своими впечатлениями от работы с состоявшимися звездами российского телеэкрана.



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