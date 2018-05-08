Скончался Михаил Герман

Умер писатель и искусствовед Михаил Герман. Ему было 85 лет, передает "Газета.ру".

"Для нас, для Русского музея, для Отдела новейших течений это шок: мы лет тридцать проработали вместе. Мы только начинаем осознавать: ушел крупнейший искусствовед нашего города, безупречный, ничем себя не запятнавший рыцарь профессии", –написал на своей странице в соцсети заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.

Михаил Герман был братом режиссера Алексея Германа. Долгое время он являлся членом Международной ассоциации художественных критиков, Международного совета музеев, а также Союза российских писателей.



