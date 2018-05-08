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Культура

Писатель помог сыну с сочинением по собственной книге и получил тройку

Макьюэн Иэн. Фото: GLOBAL LOOK press/Horst Galuschka
69-летний британский писатель и лауреат Букеровской премии Иэн Макьюэн подал сыну несколько идей для сочинения по собственному произведению. В итоге мальчик и его знаменитый папа наработали лишь на тройку.
прочитано 2503 раза

Сыну прозаика, как и его одноклассникам, задали проанализировать роман Макьюэна "Невыносимая любовь". Сюжет произведения повествует об "одержимости двух людей, которая последовала за несчастным случаем".

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Сам писатель оказался возмущен таким домашним заданием для детей, однако взялся помочь ребенку, передает The Telegraph. "Моего сына вынудили читать книгу его отца! Только представьте, бедный парень. Я признаюсь, что дал ему совет и сказал, что следует учитывать при написании", – рассказал Макьюэн.  

Автор произведения посетовал, что у преподавателя, видимо, свое особенное видение главной идеи романа. "Я не читал, что получилось, но оказалось, что его учитель принципиально не согласен с написанным", – добавил прозаик.

По словам писателя, его сын и педагог могли иметь разные точки зрения насчет главных героев "Невыносимой любви". Учитель настаивал, что преследователь из романа служил "моральным ориентиром" в истории, при этом сам Макьюэн считал своего героя безумцем. Литератор заявил, что заставлять людей читать его работы – не самая лучшая идея.

Напомним, Иэн Макьюэн входит в список величайших британских писателей, творивших с 1945 года. Он является лауреатом Иерусалимской премии, а также премии Национального круга книжных критиков. Писатель обрел популярность благодаря произведениям "Амстердам", "Искупление" и "На берегу".

Автор: Михаил Вштанов8 мая 2018, 15:32

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