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Культура

Кикабидзе обидно из-за скандала с умершим Говорухиным

Вахтанг Кикабидзе. Фото: GLOBAL LOOK press /Natalya Loginova
Вахтанг Кикабидзе 19 июля отмечает 80-летие. В честь юбилея артист дал большое интервью, в котором рассказал не только о своем творческом пути, но и о взаимоотношениях с коллегами. Актер в беседе отметил, что расстраивается, когда ему приписывают чужие высказывания.
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Недавно на Кикабидзе обрушился шквал критики из-за того, что актер нелестно высказался о гербе СССР. Артиста упрекнули в нелюбви к стране, которая принесла ему славу.

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"Мне не нравится советская символика с точки зрения эстетики. После выхода моего интервью мне позвонили журналисты и говорят: "Вахтанг Константинович, почему Вы ругаете Советский Союз? В СССР Вы стали популярны". Я им ответил: "Не СССР меня сделал популярным, а я сам себя сделал". Если зритель не хочет идти на мой концерт, его насильно не загонишь. Какой я диссидент?! Я очень люблю Россию", – пояснил свою точку зрения Кикабидзе в интервью "Комсомольской правде".

По мнению артиста, историю с гербом очень сильно преувеличили. "Скандал получился некрасивый и неумный", – отметил актер. Вахтанг Константинович посетовал, что подобные ситуации в последнее время возникают все чаще. Его даже втянули в неприятную историю с покойным Станиславом Говорухиным. "Ваш брат журналист приписал мне еще одну некрасивую фразу, которую сочинил не я, а какой-то очень плохой человек. Умер режиссер Станислав Говорухин. И где-то напечатали: "А что Кикабидзе хотел от Говорухина?" Фраза вообще непонятная", – рассказал артист.

Кикабидзе считает, что у приписанного ему выражения очень некрасивый подтекст – якобы актер критиковал режиссера за то, что тот лоялен к российской власти. "Это не так. Я его никогда не ругал, какие бы взгляды у него ни были. У нас были хорошие отношения. Мы с ним дружили. Он даже прислал мне свою картину, которая висит у меня дома", – заявил Вахтанг Константинович.

Вахтанг Кикабидзе прославился на весь Советский Союз после выхода на экраны фильма "Мимино". Он снялся в нескольких десятках кинолент. Меломанам артист известен как исполнитель культовых композиций "Мои года – мое богатство" и "Проводы любви".

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Автор: Алёна Нестерова19 июля 2018, 08:35

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