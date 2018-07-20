Первая жена Высоцкого умерла на руках у сына
Почти 43 года она прожила в Нижнем Тагиле и служила в местном Театре драмы. Успевала актриса и обучать мастерству студентов.
По словам коллег, Иза Константиновна никогда не была одинокой. Близкая подруга Нелли Саловская отмечает, что сын Высоцкой Глеб, несмотря на переезд в Екатеринбург всегда был на связи с матерью. Их отношениям можно было позавидовать. "Звонил чуть ли не каждый день. В Нижнем Тагиле у нее живет племянник Глеб – Иза воспитывала его, как родного сына. Друзей у нее здесь много… Иза никогда не была затворницей!", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда".
Первой жены Владимира Высоцкого не стало 20 июля, в 5:30 по мск. Актриса ушла из жизни в окружении родных и близких друзей. Приехал попрощаться с умирающей матерью и сын Кирилл с женой Ольгой, а также племянник. По словам Нелли Саловской, Иза Константиновна умерла на руках у сына.
Только в августе прошлого года Изе Константиновне сделали подряд три операции: удаляли грыжу. Кроме того, артистку мучали боли в ногах.
Первая супруга Высоцкого завещала себя кремировать. А урну с ее прахом сын увезет в Екатеринбург. Зрители смогут проститься с Изой Константиновной в нижнетагильском Театре драмы 22 июля в 13:30.
С Владимиром Высоцким Иза познакомилась в 1957 году. В 1960 году они поженились. Но уже через пять лет брак распался.
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