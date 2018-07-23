"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
В картину "Любовь и голуби", которая стала визитной карточкой Игоря Ляха, он попал совершенно случайно. Режиссер фильма Владимир Меньшов сначала утвердил на роль Леньки Кузякина другого актера – Александра Озерова. Однако согласовать с ним расписание съемок не удалось. Меньшов утвердил Ляха и не пожалел.
После этой роли актер стал много сниматься, а в 1997 году получил звание заслуженного артиста. Позже Лях начал преподавать актерское мастерство в Театральном училище имени Щепкина, пишет "Собеседник.ru".
Его студентка Анастасия Горбунова рассказала об отношении актера к работе и подопечным. По ее словам, роль Леньки в фильме "Любовь и голуби" вызывала у Игоря Владимировича особый трепет.
"Он любил свою роль в этом фильме", – подчеркнула Горбунова. Студентка добавила, что артист болезненно отреагировал на смерть Нины Дорошиной, другой звезды кинокартины. "Он с грустью сказал: "Да, это была очень хорошая актриса!" – вспомнила ученица мэтра.
Горбунова отметила, что у Дорошиной и Ляха была одна схожая черта – оба не питали любви к современным технологиям. У Нины Михайловны вовсе отсутствовал мобильный телефон, а у Игоря Владимировича был, однако аппарат, по признанию актера, доставлял ему массу неудобств.
Напомним, что заслуженный артист Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет. Актер известен как исполнитель роли Леньки в легендарном фильме "Любовь и голуби".
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