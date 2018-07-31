Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь

Смерть 55-летней актрисы Московского театра имени Ермоловой Натальи Кузнецовой стала для ее коллег полной неожиданностью. По некоторым данным, она боролась с тяжелой болезнью.

Российский актер театра и кино Дмитрий Павленко выразил соболезнования в связи с печальным известием. Вместе с Кузнецовой он много лет служил в одном театре.

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По словам Павленко, это большое горе, и осознать его еще трудно. "Очень грустное событие для нашей семьи… Наташа была удивительно умной артисткой, это нечастое качество, когда человек, кроме таланта, обладает и интеллектом. Она была очень образованной и начитанной..." – цитирует его RT.

В свою очередь актриса Елена Папанова, работавшая с Натальей Кузнецовой на одной сцене, отметила, что коллега была очень светлым и талантливым человеком. Новость о смерти артистки застала ее врасплох.

"Подождите-подождите... Она же такая молодая... Какой ужас! Наталья – потрясающая актриса. Везде, где я ее видела, она была очень органична, талантлива. И я знаю, что ее взяли в театр одну из немногих на курсе, потому что она действительно была очень одаренная", – приводит слова Папановой РИА ФАН. "Я даже не знала, что она болела тяжело. Это ужасная трагедия", – добавила актриса.

По имеющейся информации, Кузнецова боролась с тяжелой болезнью, передает РЕН ТВ. Воспоминаниями поделилась и актриса Галина Анисимова. "Она очень много времени уделяла работе внутри театра, капустники ставила в качестве режиссера", – рассказала коллега артистки.

Отметим, что актриса умерла 28 июля в реанимации московской больницы №50. Прощание состоится в 11:00 мск 1 августа в Боткинской больнице. Похоронят Кузнецову на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова родилась 30 октября 1962 года. Окончила ГИТИС. В Театре имени Ермоловой служила с 1984 года. Также актриса известна по ролям в сериалах "Сваха", "Бигль", "Темное царство" и "Жуков".