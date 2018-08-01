Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Глухову съел рак

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Людмила Глухова скончалась от онкологического заболевания. Артистка умерла на 55-м году жизни.

Медики диагностировали у Глуховой раковую опухоль, которая медленно съедала ее. Это и стало причиной смерти, сообщает телеканал "360". Артистка вела продолжительную борьбу с ужасным недугом, пишет Life.ru.

Напомним, Глухова скончалась 29 июля, но о ее смерти стало известно сегодня, 1 августа. Прощание состоится 2 августа в Большом зале крематория на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге.

Людмила Глухова родилась в Иркутской области. Окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2005 году стала лауреатом премии "Золотая маска" за роль в спектакле "Песни дождя". Снялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

Актриса была художественным руководителем КДЦ "Красногвардейский". По словам друзей Глуховой, как профессионал она была незаменима. Благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступлений артистов-любителей на самых разных площадках.

Представители культурно-досугового центра уже выразили свои соболезнования семье артистке. "Не стало нашей коллеги. Светлого человека, жизнерадостного, умного, талантливого, мыслящего, чувствующего, понимающего... Это не укладывается в голове, это тяжело осознавать, это невыносимо больно. К сожалению, жизнь такова, что страшные вести приходят внезапно и неожиданно", – с горечью сообщили сотрудники учреждения.