Актер из "Убойной силы" умер в 66 лет

Скончался актер Анатолий Узденский. Ему было 66 лет, передает URA.RU.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Узденский умер в Новосибирске, где проводил свой отпуск. О дате и месте проведения гражданской панихиды будет объявлено дополнительно.

Анатолий Узденский получил всероссийскую известность после выхода фильмов "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Вызов" и "Убойная сила". На его счету более 50 киноработ.