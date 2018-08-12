Актер из "Убойной силы" умер в 66 лет

Скончался актер Анатолий Узденский. Ему было 66 лет, передает URA.RU.
По предварительным данным, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Узденский умер в Новосибирске, где проводил свой отпуск. О дате и месте проведения гражданской панихиды будет объявлено дополнительно.
Анатолий Узденский получил всероссийскую известность после выхода фильмов "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Вызов" и "Убойная сила". На его счету более 50 киноработ.
Ох! Скончался Анатолий Узденский,несменяемый Петр Апостол из "Ментовских войн"— Константин Цыкинт (@Sionist11) 12 августа 2018 г.
Земля пухом pic.twitter.com/EHuQTm7Ygc
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