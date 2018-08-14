Борющаяся со СПИДом легендарная певица умирает от рака

Легенда соула, знаменитая певица Арета Франлин в критическом состоянии. Артистка похудела до 39 килограммов – по словам врачей, она может умереть в любой момент.

Американская певица находится в своем доме. 76-летней исполнительнице оказывают всю необходимую помощь, пытаясь облегчить страдания.

Семья собралась вокруг Ареты Франклин для прощания. Как рассказал изданию друг певицы, еще неделю назад врачи предупредили о ее скорой смерти. Сейчас она похудела до 39 килограммов, состояние продолжает ухудшаться.

О болезни королевы соула сообщило издание Showbiz 411. "У нее отличная семья, она окружена любовью, и весь мир посылает ей молитвы. Все дальнейшие объявления будут сделаны ее семьей. Мы просто хотим адресовать ей свою любовь", – приводит издание слова источника из окружения певицы.

Врачи диагностировали рак у Ареты Франклин еще в 2010 году. Тем не менее в 2013-м она вернулась к концертной деятельности. Последний раз певица выходила на сцену в 2017 году – приняла участие в благотворительном концерте, организованном Элтоном Джоном в поддержку его СПИД-фонда. На 2018-й она все концерты отменила.

Арета Франклин и ранее объявляла о намерении завершить музыкальную карьеру. Она намеревалась сделать это после выхода альбома, который должен увидеть свет этой осенью.

Арета Франклин – легендарная певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Удостоена 18 премий "Грэмми". В 1987 году стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла, напоминает "Интерфакс". В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone назвал ее величайшей певицей в истории.



