"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание

Участник смертельного ДТП с легендарным музыкантом пообщался с журналистами. Мужчина рассказал о своих душевных муках, которые продолжаются по сей день.



Лидер группы "Кино" погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года. В тот злополучный день он на своем "Москвиче" врезался в пассажирский "Икарус".

Трагедией эта роковая дата стала не только для фанатов Виктора Цоя, но и для водителя того автобуса Яниса Фибигса. Суд признал мужчину невиновным, но поклонники до сих пор считают его виновным в гибели кумира.

Все эти 28 лет Фибигс ощущает груз страшной трагедии. "Я стараюсь не общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь", – цитирует мужчину Пятый канал.

Публикация от Виктор Цой (@_viktor_tsoy_) 25 Дек 2015 в 5:18 PST

Раз в год, вечером 15 августа, Янис приезжает к памятнику, установленному на месте аварии. Акции памяти лидера группы "Кино" проходят в нескольких в российских городах.

Отметим, что у музыканта остался сын – Александр Цой. В августе ему исполнилось 33 года. Он пошел по стопам знаменитого отца. В прошлом году Александр представил сингл своего нового сольного проекта "Ронин" – песню "Шепот". После выхода мини-альбома слушатели отметили, что голоса сына и Виктора Цоя очень похожи.