Добронравов намекнул на продолжение сериала "Сваты"

Тонкий намек на продолжение любимого сериала "Сваты" получили поклонники от одного из главных героев. К размышлениям их подтолкнула фотография Федора Добронравова в форме десантника.

Снимок появился на странице известного российского артиста в Instagram. Федор Добронравов напомнил, что 2 августа вся страна празднует День ВДВ – и он не исключение.

Поклонники посчитали, что на фотографии Добронравов изображен в образе своего героя из популярного сериала "Сваты" – Ивана Будько. Федор в синем берете и тельняшке. "Десантник крепче стали и гранита. Десантник - это мирный детский сон. Десантник – это армии элита! Всех с праздником ВДВ", – гласит подпись под снимком.

Публикация от Федор Добронравов (@fedor_dobronravov) 1 Авг 2018 в 3:24 PDT

Фанаты сериала решили, что таким образом Добронравов намекает: "Сваты" скоро снова выйдут на экраны. "Федор. Это вы в сериале "Сваты?", "Очень ждем продолжения сериала. Намек поняли", – пишут пользователи. Ранее сообщалось, что выход на телеэкраны "Сватов-7" запланирован на 2019 год, сообщает EG.ru.

Публикация от Федор Добронравов (@fedor_dobronravov) 27 Июл 2018 в 6:16 PDT

Известно, что Федор Добронравов с детства много занимался спортом – боксом, баскетболом, плаванием, имел второй взрослый разряд по прыжкам в воду и трижды прыгал с парашютом. Службу проходил в Азербайджане. Федор признается, что ВДВ привлекли его своей романтикой. И задолго до призыва он твердо решил два года отдать "крылатой гвардии". Об армии у актера остались самые теплые воспоминания.