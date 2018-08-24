В Петербурге продают паспорт Виктора Цоя

Житель Санкт-Петербурга опубликовал объявление о продаже личных вещей Виктора Цоя. Записная книжка, рукописи стихов с рисунками, первоначальный вариант песни "Перемен" и паспорт артиста попали к петербуржцу случайно. Якобы Виктор забыл их, когда заходил к нему в гости, передает FlashNord.

Объявление провисело на сайте один день, после чего с продавцом связался аукционный дом. Теперь вещи Цоя пустят с молотка. Стартовая цена – 3,5 миллиона рублей.

