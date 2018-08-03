Названы главные претенденты на "Оскар"

Американская пресса опубликовала список из 11 не вышедших в прокат фильмов, каждый из которых имеет все шансы завоевать "Оскар" в 2019 году. Отмечается, что с этими кинолентами уже ознакомились критики.

В список вошла дебютная работа Брэдли Купера в качестве режиссера "Звезда родилась", передает USA Today. С высокой долей вероятности на "Оскар" будет претендовать и "Человек на Луне" с Райаном Гослингом в главной роли. Помимо этого, эксперты отметили фильмы "Фаворитка", "Вдовы", "Сможете ли вы меня простить", "Белый парень Рик" и "Красивый мальчик". Напомним, что церемония вручения "Оскара" состоится в феврале 2019 года.