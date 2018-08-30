Напечатана новая книга Толкиена

В США, Великобритании и ряде других стран стартуют продажи новой книги Джона Рональда Руэла Толкина "Падение Гондолина", передает портал newizv.ru. Отмечается, что британский писатель задумал ее еще до "Хоббита" и "Властелина колец", а сюжет повествования частично известен по еще одному его произведению – сборнику мифов и легенд "Сильмариллион". Эта книга также была издана посмертно. Как и в случае с "Сильмариллион", редактором "Падение Гондолина" стал 93-летний сын писателя Кристофер Толкин.