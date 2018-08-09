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Культура

Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"

Михаил Горшенев. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrei Ladygin
Очередной концерт группы "Король и Шут", который состоялся седьмого августа 2018 года в "Олимпийском", был посвящен не только 30-летию коллектива, но и 45-летию со дня рождения покойного его покойного лидера Михаила Горшенева, известного поклонникам коллектива под сценическим псевдонимом Горшок. Во время выступления на сцену вышла его девятилетняя дочь и исполнила женские вокальные партии в нескольких песнях.
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Российская панк-группа "Король и Шут" в свое время стала настоящим культурным феноменом. Многочисленные фанаты практически единодушно сходились во мнении, что самым ярким участником коллектива, во многом создавшим ему то лицо, которое он имеет, был Михаил Горшенев.

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Тем сильнее был шок поклонников, когда стало известно о смерти Горшка – именно под таким сценическим псевдонимом он запомнился любителям подобного рода музыки. Михаил Горшенев ушел из жизни в ночь на 19 июля 2013 года. Но до сих пор некоторые фанаты не могут поверить в произошедшее.

Преданные поклонники смогли не просто увидеть девятилетнюю дочь Горшка на сцене "Олимпийского", но и услышать ее пение. Девочка явно пошла по стопам своего отца. Она исполнила женские вокальные партии в песнях "От женщин кругом голова" и "Девушка и граф", передает EG.Ru.

Отметим, это не первыый раз, когда дочь Михаила Горшенева выходит на сцену. В 2017 году она также поразила публику своими вокальными данными, исполнив композицию "От женщин кругом голова". Сердца публики она завоевала мгновенно и даже самые большие скептики не устояли перед ней, стоила девочке выкрикнуть: "Панки, хой!". 

Автор: Геннадий Куприянов9 августа 2018, 08:40

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