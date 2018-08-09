Актриса Тамара Дегтярева умерла после долгой борьбы с болезнью

Скончалась старейшая актриса московского театра "Современник" Тамара Дегтярева. Ей было 74 года. Долгое время артистка сражалась с серьезным заболеванием. "Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили", – сообщается на официальной странице театра в соцсети.
Последней работой Тамары Дегтяревой был спектакль "Время женщин". Она появлялась на сцене, будучи прикованной к инвалидному креслу.
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