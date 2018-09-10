"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар"

Фильм Константина Хабенского "Собибор" выдвинут на премию "Оскар". Лента будет представлена в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", передает ТАСС.

В основу "Собибора" положена реальная история, произошедшая в 1943 году в нацистском лагере смерти на территории Польши. Главную роль исполняет сам Константин Хабенский.