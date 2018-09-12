"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию

Закрытый показ на юбилейном 75-м Венецианском кинофестивале детективной драмы "Пассажир из Сан-Франциско" режиссера Анатолия Бальчева собрал аудиторию со всего мира: из России, Франции, Италии, Швеции, США, Бразилии и других стран.



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