Объявлен перезапуск шоу "Последний герой"

Генеральный директор канала ТВ-3 Валерий Федорович представил проекты, которые телезрители смогут увидеть в ближайшее время. Больше всего поклонников самого мистического канала заинтересовал перезапуск шоу "Последний герой".
Премьера проекта состоялась в ноябре 2001 года на ОРТ. Программа о выживании группы людей на необитаемых островах имела оглушительный успех. После шести сезонов шоу прекратило свое существование, передает vokrug.tv.
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