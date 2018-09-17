Писатель Николай Коняев умер в Санкт-Петербурге

Днем 16 сентября в Санкт-Петербурге в возрасте 69 лет ушел из жизни Николай Коняев, передает портал 78.ru. В петербургском отделении Союза писателей России рассказали, что он длительное время болел. Недуг обострился, и последнюю неделю литератор провел в больнице. Коллеги отметили, что Коняев запомнится не только яркими произведениями, удостоенными множества наград, но и подвижническим характером.
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