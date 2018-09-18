Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение

Стало известно о старте съемок рейтингового исторического проекта на "России 1". Сериал "Екатерина" получит третью часть.

Радостную для зрителей новость сообщила на своей страничке в Instagram исполнительница главной роли Марина Александрова. "Говорят, что дважды в одну реку не входят... А мы войдем трижды. "Екатерина. Самозванцы". С Богом!" – подписала актриса фото со съемок сериала.

Знаменитость поделилась в Stories видео, на котором она едет в карете. Это будет третья часть рейтингового проекта, который выходил в эфир телеканала "Россия 1". Примечательно, что "Екатерину" кинокритики назвали одним из самых резонансных сериалов.

Права на показ многосерийного фильма приобрели в Японии, Сербии, Монголии, Мексике и Болгарии – "Екатерина" нашла поклонников и далеко за пределами России. Партнерами Марины Александровой по съемочной площадке стали Владимир Яглыч и Павел Табаков.

Напомним, что первый сезон сериала "Екатерина" вышел в эфир в конце ноября 2014 года. Второй – под названием "Екатерина. Взлет" – стартовал в конце февраля 2017-го.