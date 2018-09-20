В Уфе установят памятник Рудольфу Нурееву

В Уфе появится памятник балетмейстеру Рудольфу Нурееву. Город выделил на выполнение инженерно-изыскательных работ 336 тысяч рублей, передает mkset.ru.
Рудольф Нуреев – прославленный артист балета и балетмейстер, солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. Известен дуэтом с английской балериной Марго Фонтейн.
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